|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 16h 42min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 2h 50min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 23h 53min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 12h 33min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 1d 9h 12min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 1d 1h 36min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 1d 18h
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 17h 52min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 22h 59min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 16h 20min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 1d 11h 30min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 1d 8h 14min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 2d 34min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 6h 13min
|
Total travel timefrom 1d 20h 5min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 3h 44min
|
Total travel timefrom 1d 22h 42min
|Choose