|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NIZHNEUDINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 18h 47min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 17h 46min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 13h 40min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 3d 15h 56min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 17min
|
Total travel timefrom 1d 20h 9min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 2d 13h 19min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 49min
|
Total travel timefrom 2d 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
ALZAMAYChoose
|
Transfer timefrom 7h 37min
|
Total travel timefrom 15h 51min
|Choose
|
Transfer station
TULUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 22h 45min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 5d 21h 52min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 12h 32min
|
Total travel timefrom 3d 4h 59min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 4d 3h 39min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 1h 15min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 4d 11h 1min
|Choose