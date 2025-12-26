|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
SARATOV
Transfer time from 1h 13min
Total travel time from 12h 11min
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 2h 40min
Total travel time from 1d 1h 45min
Transfer station
MICHURINSK
Transfer time from 1h 37min
Total travel time from 12h 53min
Transfer station
UZUNOVO
Transfer time from 8h 12min
Total travel time from 20h 9min
Transfer station
BOGOYAVLENSK
Transfer time from 2h 55min
Total travel time from 16h 7min
Transfer station
PETROV VAL
Transfer time from 2h 57min
Total travel time from 13h 42min
Transfer station
SENNAYA
Transfer time from 11h 39min
Total travel time from 19h 58min
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time from 8h 19min
Total travel time from 23h 10min
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAK
Transfer time from 2h 55min
Total travel time from 16h 28min
Transfer station
PAVELETS
Transfer time from 17h 33min
Total travel time from 20h 35min
Transfer station
RANENBURG
Transfer time from 2h 4min
Total travel time from 16h 59min
Transfer station
RTISHCHEVO
Transfer time from 5h 23min
Total travel time from 14h 44min
Transfer station
ASTRAKHAN
Transfer time from 1h 31min
Total travel time from 23h
Transfer station
HARABALINSKAYA
Transfer time from 2h 24min
Total travel time from 20h 21min
Transfer station
SAMARA
Transfer time from 2h 31min
Total travel time from 1d 5h 30min
