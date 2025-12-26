|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 13h 22min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 1d 8h 27min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 18h 50min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 45min
|
Total travel timefrom 22h 4min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 20h 32min
|
Total travel timefrom 21h 29min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 16h 3min
|
Total travel timefrom 1d 46min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 14h 3min
|
Total travel timefrom 1d 2h 46min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 52min
|
Total travel timefrom 1d 3h 57min
|Choose