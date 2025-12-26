FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations SURGUT - SHAHTNAYA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 22min
Total travel time
from 2d 12h 3min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 7h 37min
Total travel time
from 2d 11h 45min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 8h 42min
Total travel time
from 2d 12h 41min		 Choose
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Choose
Transfer time
from 6h 41min
Total travel time
from 2d 18h 12min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 7h 11min
Total travel time
from 2d 17h 56min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 7h 34min
Total travel time
from 2d 13h 13min		 Choose
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 7h 21min
Total travel time
from 2d 17h 31min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 6h 38min
Total travel time
from 3d 1h 19min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 3d 6h 8min		 Choose
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 7h 16min
Total travel time
from 2d 17h 51min		 Choose
Transfer station
DRUZHININO
Choose
Transfer time
from 8h 32min
Total travel time
from 2d 16h 35min		 Choose
Transfer station
KIZNER
Choose
Transfer time
from 12h 18min
Total travel time
from 2d 23h 21min		 Choose
Transfer station
YANAUL
Choose
Transfer time
from 7h 50min
Total travel time
from 2d 17h 17min		 Choose
Transfer station
MOZHGA
Choose
Transfer time
from 12h 10min
Total travel time
from 2d 23h 30min		 Choose
Transfer station
SARAPUL
Choose
Transfer time
from 7h 24min
Total travel time
from 2d 17h 43min		 Choose
Transfer station
CHERNUSHKA
Choose
Transfer time
from 7h 58min
Total travel time
from 2d 17h 9min		 Choose
Transfer station
KRASNOUFIMSK
Choose
Transfer time
from 7h 59min
Total travel time
from 2d 17h 8min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 9h 37min
Total travel time
from 3d 25min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 10h 26min
Total travel time
from 2d 21h 3min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 8h 33min
Total travel time
from 3d 2h 19min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 10h 8min
Total travel time
from 2d 21h 26min		 Choose
Transfer station
REVDA
Choose
Transfer time
from 18h 25min
Total travel time
from 2d 17h 32min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 10h 35min
Total travel time
from 2d 20h 8min		 Choose
Transfer station
CHEBARKUL
Choose
Transfer time
from 10h 1min
Total travel time
from 2d 20h 49min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 10h 6min
Total travel time
from 2d 20h 58min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 10h 12min
Total travel time
from 2d 21h 5min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 2d 20h 58min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 2d 20h 56min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 10h 8min
Total travel time
from 2d 20h 56min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 10h 11min
Total travel time
from 2d 21h 2min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 10h 36min
Total travel time
from 2d 20h 53min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 12h 29min
Total travel time
from 3d 18min		 Choose
Transfer station
CANAS
Choose
Transfer time
from 8h 9min
Total travel time
from 2d 16h 58min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Choose
Transfer time
from 8h 4min
Total travel time
from 3d 3h 26min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 9h 12min
Total travel time
from 3d 1h 40min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 9h 6min
Total travel time
from 3d 1h 46min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 9h 12min
Total travel time
from 3d 1h 40min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 9h 11min
Total travel time
from 3d 1h 41min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 9h 22min
Total travel time
from 3d 1h 30min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 9h 16min
Total travel time
from 3d 1h 36min		 Choose
Transfer station
KEZ
Choose
Transfer time
from 7h 50min
Total travel time
from 3d 11h 47min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 8h 7min
Total travel time
from 3d 11h 30min		 Choose
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Choose
Transfer time
from 15h 45min
Total travel time
from 2d 18h 55min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 3h 30min
Total travel time
from 3d 2min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 20h 30min
Total travel time
from 3d 7h 2min		 Choose
Transfer station
BARNAUL
Choose
Transfer time
from 11h 8min
Total travel time
from 4d 16h 24min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 51min
Total travel time
from 3d 3h 41min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 16h 11min
Total travel time
from 3d 3min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 16h 3min
Total travel time
from 3d 11min		 Choose
Transfer station
BISERTSKIY ZAVOD
Choose
Transfer time
from 8h 3min
Total travel time
from 2d 17h 4min		 Choose
