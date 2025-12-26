|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer timefrom 1h 22min
Total travel timefrom 2d 12h 3min
|Choose
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 37min
|
Total travel timefrom 2d 11h 45min
|Choose
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 8h 42min
|
Total travel timefrom 2d 12h 41min
|Choose
Transfer station
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
|
Transfer timefrom 6h 41min
|
Total travel timefrom 2d 18h 12min
|Choose
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 2d 17h 56min
|Choose
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 2d 13h 13min
|Choose
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 7h 21min
|
Total travel timefrom 2d 17h 31min
|Choose
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 3d 1h 19min
|Choose
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 3d 6h 8min
|Choose
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 7h 16min
|
Total travel timefrom 2d 17h 51min
|Choose
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 2d 16h 35min
|Choose
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 12h 18min
|
Total travel timefrom 2d 23h 21min
|Choose
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 2d 17h 17min
|Choose
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 10min
|
Total travel timefrom 2d 23h 30min
|Choose
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 7h 24min
|
Total travel timefrom 2d 17h 43min
|Choose
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 7h 58min
|
Total travel timefrom 2d 17h 9min
|Choose
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 59min
|
Total travel timefrom 2d 17h 8min
|Choose
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 9h 37min
|
Total travel timefrom 3d 25min
|Choose
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 10h 26min
|
Total travel timefrom 2d 21h 3min
|Choose
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 8h 33min
|
Total travel timefrom 3d 2h 19min
|Choose
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 10h 8min
|
Total travel timefrom 2d 21h 26min
|Choose
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 18h 25min
|
Total travel timefrom 2d 17h 32min
|Choose
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 35min
|
Total travel timefrom 2d 20h 8min
|Choose
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 10h 1min
|
Total travel timefrom 2d 20h 49min
|Choose
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 10h 6min
|
Total travel timefrom 2d 20h 58min
|Choose
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 10h 12min
|
Total travel timefrom 2d 21h 5min
|Choose
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 9h 59min
|
Total travel timefrom 2d 20h 58min
|Choose
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 9h 59min
|
Total travel timefrom 2d 20h 56min
|Choose
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 8min
|
Total travel timefrom 2d 20h 56min
|Choose
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 11min
|
Total travel timefrom 2d 21h 2min
|Choose
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 36min
|
Total travel timefrom 2d 20h 53min
|Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 12h 29min
|
Total travel timefrom 3d 18min
|Choose
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 8h 9min
|
Total travel timefrom 2d 16h 58min
|Choose
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 3d 3h 26min
|Choose
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 12min
|
Total travel timefrom 3d 1h 40min
|Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 6min
|
Total travel timefrom 3d 1h 46min
|Choose
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 9h 12min
|
Total travel timefrom 3d 1h 40min
|Choose
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 3d 1h 41min
|Choose
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 9h 22min
|
Total travel timefrom 3d 1h 30min
|Choose
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 16min
|
Total travel timefrom 3d 1h 36min
|Choose
Transfer station
KEZChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 3d 11h 47min
|Choose
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 8h 7min
|
Total travel timefrom 3d 11h 30min
|Choose
Transfer station
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
|
Transfer timefrom 15h 45min
|
Total travel timefrom 2d 18h 55min
|Choose
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 3d 2min
|Choose
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 30min
|
Total travel timefrom 3d 7h 2min
|Choose
Transfer station
BARNAULChoose
|
Transfer timefrom 11h 8min
|
Total travel timefrom 4d 16h 24min
|Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 51min
|
Total travel timefrom 3d 3h 41min
|Choose
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 16h 11min
|
Total travel timefrom 3d 3min
|Choose
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 16h 3min
|
Total travel timefrom 3d 11min
|Choose
Transfer station
Transfer station
BISERTSKIY ZAVOD
|
Transfer timefrom 8h 3min
|
Total travel timefrom 2d 17h 4min
|Choose