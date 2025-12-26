|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 18h 2min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 7h 13min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 22h 11min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 4h 42min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 4h 14min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 4h 10min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 5h 44min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 12h 8min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1h 59min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 1d 2h 8min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 1h 12min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
PURPEChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
SIEVDARMAChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 1d 48min
|Choose