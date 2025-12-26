|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 16h 8min
|
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 2d 21h 46min
|
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 2d 22h 53min
|
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 2d 23h 14min
|
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 3d 2h 38min
|
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 3d 55min
|
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 3d 9h 47min
|
|
Transfer station
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
|
Transfer timefrom 12h 12min
|
Total travel timefrom 3d 6h 22min
|
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 12h 18min
|
Total travel timefrom 3d 6h 25min
|
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 10min
|
Total travel timefrom 3d 6h 34min
|
|
Transfer station
KULATKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 3d 52min
|
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 3d 50min
|
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 4h 34min
|
Total travel timefrom 3d 6h 38min
|
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 4h 34min
|
Total travel timefrom 3d 3h 15min
|