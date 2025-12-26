|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 19h 17min
|
Total travel timefrom 1d 15h 38min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 12h 50min
|
Total travel timefrom 4d 2h 58min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 10h 58min
|
Total travel timefrom 2d 9h 23min
|Choose
|
Transfer station
BARNAULChoose
|
Transfer timefrom 9h 23min
|
Total travel timefrom 1d 18h 29min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 41min
|
Total travel timefrom 1d 6h 30min
|Choose
|
Transfer station
KARASUKChoose
|
Transfer timefrom 7h 35min
|
Total travel timefrom 1d 6h 36min
|Choose
|
Transfer station
IRTIESHSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 1d 6h 37min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 2d 22h 33min
|Choose