|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 13h 9min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 23h 14min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 19h 7min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 17h 9min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 17h 15min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 1d 19h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 1d 17h 11min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 22h 31min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 16h 27min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 7h 47min
|
Total travel timefrom 2d 4h 42min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 21h 57min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 27min
|
Total travel timefrom 1d 13h 58min
|Choose