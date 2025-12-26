|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 45min
|
Total travel timefrom 1d 10h 19min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 19h 10min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 1d 1h 29min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 5h 41min
|
Total travel timefrom 1d 33min
|Choose
|
Transfer station
KURSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 1d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 9h 15min
|
Total travel timefrom 1d 6h 21min
|Choose
|
Transfer station
SERDOBSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 1d 23h 28min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 30min
|
Total travel timefrom 1d 21h 4min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 14h 2min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 2d 21h 9min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 2d 19h 28min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 2d 21h 50min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 8h 19min
|
Total travel timefrom 2d 6h 20min
|Choose
|
Transfer station
EFREMOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 56min
|
Total travel timefrom 1d 16h 13min
|Choose
|
Transfer station
UZLOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 28min
|
Total travel timefrom 1d 19h 41min
|Choose