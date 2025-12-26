|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 10h 10min
|Choose
|
Transfer station
MIKUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 15min
|Choose
|
Transfer station
UHTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 9min
|
Total travel timefrom 1d 7h 32min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 2min
|
Total travel timefrom 1d 8h 16min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 1d 1h 18min
|Choose
|
Transfer station
KOZHVAChoose
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 1d 15h 5min
|Choose
|
Transfer station
IRAELChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 11h 41min
|Choose
|
Transfer station
PECHORAChoose
|
Transfer timefrom 10h 13min
|
Total travel timefrom 1d 15h 46min
|Choose
|
Transfer station
VELSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 1h 37min
|Choose
|
Transfer station
KNYAZHPOGOSTChoose
|
Transfer timefrom 5h 5min
|
Total travel timefrom 1d 3h 31min
|Choose
|
Transfer station
KOSTIELEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 1h 24min
|Choose
|
Transfer station
KULOYChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 1d 1h 27min
|Choose
|
Transfer station
KOTLASChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 23h 55min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 1d 10h 51min
|Choose
|
Transfer station
NIZOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 1d 43min
|Choose
|
Transfer station
SOLVIECHEGODSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 44min
|Choose
|
Transfer station
YADRIHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 1d 59min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 2h 22min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
ERTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 2h 32min
|Choose
|
Transfer station
CHIKSHINOChoose
|
Transfer timefrom 18h 16min
|
Total travel timefrom 1d 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
KADZHEROMChoose
|
Transfer timefrom 19h 31min
|
Total travel timefrom 1d 18h 42min
|Choose
|
Transfer station
MALAYA PERAChoose
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 1d 15h 53min
|Choose
|
Transfer station
SINDORChoose
|
Transfer timefrom 8h 24min
|
Total travel timefrom 1d 5h 49min
|Choose
|
Transfer station
URDOMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 1d 59min
|Choose
|
Transfer station
PLATFORMA 62 KMChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 1d 1h 58min
|Choose
|
Transfer station
SIENYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 57min
|
Total travel timefrom 2d 4h 31min
|Choose
|
Transfer station
TALIEYChoose
|
Transfer timefrom 23h 22min
|
Total travel timefrom 1d 22h 6min
|Choose
|
Transfer station
RIEBNITSAChoose
|
Transfer timefrom 23h 54min
|
Total travel timefrom 1d 21h 34min
|Choose
|
Transfer station
VISChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 1d 18h
|Choose
|
Transfer station
KERKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 1d 17h 1min
|Choose
|
Transfer station
YAREGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 43min
|
Total travel timefrom 1d 12h 45min
|Choose
|
Transfer station
TOBIESChoose
|
Transfer timefrom 9h 46min
|
Total travel timefrom 1d 11h 42min
|Choose
|
Transfer station
YUKARKAChoose
|
Transfer timefrom 10h 13min
|
Total travel timefrom 1d 11h 15min
|Choose
|
Transfer station
CHINYAVORIEKChoose
|
Transfer timefrom 10h 56min
|
Total travel timefrom 1d 10h 32min
|Choose
|
Transfer station
IOSSERChoose
|
Transfer timefrom 12h 13min
|
Total travel timefrom 1d 9h 15min
|Choose
|
Transfer station
MEZHEGChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 3h 26min
|Choose
|
Transfer station
UDIMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 3h 3min
|Choose
|
Transfer station
LOMOVATKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 3h 3min
|Choose
|
Transfer station
KIZEMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 1d 3h 3min
|Choose
|
Transfer station
LOYGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 3h 4min
|Choose
|
Transfer station
ILEZAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 3h 4min
|Choose
|
Transfer station
KADNIKOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 2h 54min
|
Total travel timefrom 1d 2h 24min
|Choose
|
Transfer station
SHEKSNAChoose
|
Transfer timefrom 11h 45min
|
Total travel timefrom 1d 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
KIPELOVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 18min
|
Total travel timefrom 1d 4h 39min
|Choose
|
Transfer station
CHEREPOVETSChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 1d 7h 42min
|Choose
|
Transfer station
CHEBSARAChoose
|
Transfer timefrom 12h 27min
|
Total travel timefrom 1d 5h 30min
|Choose
|
Transfer station
MOZHUGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 3h 23min
|Choose