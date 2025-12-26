|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 13h 59min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 37min
|
Total travel timefrom 2d 35min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 2d 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 16h 30min
|
Total travel timefrom 1d 21h 56min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 22h 17min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 4h 25min
|
Total travel timefrom 17h 32min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 27min
|
Total travel timefrom 2d 7h 58min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 7h 24min
|
Total travel timefrom 2d 23h 14min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 17h 32min
|
Total travel timefrom 2d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 20h 19min
|
Total travel timefrom 2d 2h 30min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 2d 9h 38min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 11min
|
Total travel timefrom 19h 35min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 4h 25min
|
Total travel timefrom 19h 46min
|Choose