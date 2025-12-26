|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 1d 18h 41min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 8h 7min
|
Total travel timefrom 1d 15h 2min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 21h 50min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 23min
|
Total travel timefrom 1d 15h 8min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 2d 2h 7min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 37min
|
Total travel timefrom 1d 12h 51min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 28min
|
Total travel timefrom 2d 4h 28min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 18h 10min
|
Total travel timefrom 1d 12h 53min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 17h 8min
|
Total travel timefrom 1d 13h 55min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 2d 9h 42min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 2d 8h 31min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 7h 31min
|
Total travel timefrom 1d 19h 18min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 31min
|
Total travel timefrom 1d 12h 52min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 19h 56min
|
Total travel timefrom 1d 12h 8min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 35min
|
Total travel timefrom 1d 10h 48min
|Choose
|
Transfer station
ZAYTSEVKAChoose
|
Transfer timefrom 17h 53min
|
Total travel timefrom 1d 18h 20min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 34min
|
Total travel timefrom 1d 1h 21min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 1d 57min
|Choose