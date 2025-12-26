FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations SMOLENSK - ST PETERSBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 7h 34min		 Choose
Transfer station
VOLOGDA
Choose
Transfer time
from 8h 21min
Total travel time
from 1d 3h 32min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Choose
Transfer time
from 6h 56min
Total travel time
from 20h 33min		 Choose
Transfer station
KALININGRAD
Choose
Transfer time
from 16h 1min
Total travel time
from 1d 15h 57min		 Choose
Transfer station
CHERNQSHEVSKOE
Choose
Transfer time
from 2h 43min
Total travel time
from 1d 10h 18min		 Choose
Transfer station
CHERNYAHOVSK
Choose
Transfer time
from 1h 32min
Total travel time
from 1d 13h 29min		 Choose
Transfer station
SMORGON
Choose
Transfer time
from 11h 29min
Total travel time
from 20h 29min		 Choose
Transfer station
MOLODECHNO
Choose
Transfer time
from 12h 47min
Total travel time
from 19h 11min		 Choose
Transfer station
YARTSEVO
Choose
Transfer time
from 22h 12min
Total travel time
from 16h 7min		 Choose
Transfer station
SAFONOVO
Choose
Transfer time
from 22h 11min
Total travel time
from 16h 2min		 Choose
Transfer station
BELOMORSK
Choose
Transfer time
from 1h 41min
Total travel time
from 1d 22h 37min		 Choose
Transfer station
KUZEMA
Choose
Transfer time
from 11h 5min
Total travel time
from 2d 3h 29min		 Choose
Transfer station
EINGOZERO
Choose
Transfer time
from 9h 28min
Total travel time
from 2d 5h 6min		 Choose
Transfer station
AMBARNIEY
Choose
Transfer time
from 8h 54min
Total travel time
from 2d 5h 40min		 Choose
Transfer station
LOUHI
Choose
Transfer time
from 7h 43min
Total travel time
from 2d 6h 51min		 Choose
