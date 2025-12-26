|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 1d 12h 48min
|Choose
|
Transfer station
VYAZMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 1d 19h 41min
|Choose
|
Transfer station
GAGARINChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 19h 35min
|Choose
|
Transfer station
SAFONOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 20h 21min
|Choose
|
Transfer station
YARTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 1d 20h 28min
|Choose
|
Transfer station
KOLAChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 29min
|Choose
|
Transfer station
MURMANSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 2d 1h 7min
|Choose
|
Transfer station
POLYARNIEE ZORIChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
BELOMORSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 1d 19h 22min
|Choose
|
Transfer station
KUZEMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 20h 11min
|Choose
|
Transfer station
EINGOZEROChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 20h 13min
|Choose
|
Transfer station
AMBARNIEYChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 20h 12min
|Choose
|
Transfer station
LOUHIChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 1d 20h 14min
|Choose
|
Transfer station
CHUPAChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 1d 20h 17min
|Choose
|
Transfer station
KNYAZHAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 1d 20h 18min
|Choose