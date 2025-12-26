|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 1d 14h 56min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 10h 21min
|
Total travel timefrom 1d 22h 24min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 10h 38min
|
Total travel timefrom 1d 22h 25min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 9h 59min
|
Total travel timefrom 1d 23h 4min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 10h 39min
|
Total travel timefrom 1d 22h 12min
|Choose