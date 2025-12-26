|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 1d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 15h 15min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 19h 5min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 16h 58min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 6h 56min
|
Total travel timefrom 1d 8h 31min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 13h 2min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 1d 10h 48min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 2d 6h 52min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 20h 18min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 16h 34min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 23h 8min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 1d 15min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 54min
|
Total travel timefrom 2d 26min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 22h 16min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 6min
|
Total travel timefrom 13h 38min
|Choose