|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 2h 12min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 1d 10h 46min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 5h 24min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 1d 7h 9min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 17h 21min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 1d 14h 50min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 17h 28min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 4d 20h 10min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 26min
|
Total travel timefrom 1d 9h 3min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 17h 29min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 15h 37min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 17h 37min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 8h 10min
|
Total travel timefrom 2d 11h 33min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 32min
|
Total travel timefrom 2d 40min
|Choose