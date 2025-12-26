|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 19h 30min
|
Total travel timefrom 1d 25min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 20h 56min
|
Total travel timefrom 1d 1h 34min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 19h
|
Total travel timefrom 1d 3h 30min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 20h 14min
|
Total travel timefrom 1d 2h 16min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 20h 23min
|
Total travel timefrom 1d 2h 7min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 19h 15min
|
Total travel timefrom 1d 3h 15min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 20h 14min
|
Total travel timefrom 1d 2h 16min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 14min
|
Total travel timefrom 1d 2h 16min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 19min
|
Total travel timefrom 1d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 20h 53min
|
Total travel timefrom 1d 1h 37min
|Choose