|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
YURGAChoose
Transfer timefrom 1h 7min
Total travel timefrom 1d 16h 4min
|Choose
Transfer station
BARABINSKChoose
Transfer timefrom 2h 1min
Total travel timefrom 1d 23h 49min
|Choose
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
Transfer timefrom 1h 1min
Total travel timefrom 1d 14h 10min
|Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
Transfer timefrom 1h
Total travel timefrom 2d 3h 11min
|Choose
Transfer station
TAYGAChoose
Transfer timefrom 1h 15min
Total travel timefrom 1d 16h 8min
|Choose
Transfer station
TATARSKAYAChoose
Transfer timefrom 1h 40min
Total travel timefrom 2d 4h 56min
|Choose
Transfer station
MARIINSKChoose
Transfer timefrom 1h 1min
Total travel timefrom 1d 15h 41min
|Choose
Transfer station
OMSKChoose
Transfer timefrom 2h 50min
Total travel timefrom 2d 8h 45min
|Choose
Transfer station
TAYSHETChoose
Transfer timefrom 1h 51min
Total travel timefrom 1d 15h
|Choose
Transfer station
ACHINSKChoose
Transfer timefrom 1h 12min
Total travel timefrom 1d 16h 6min
|Choose
Transfer station
UYARChoose
Transfer timefrom 3h 28min
Total travel timefrom 1d 15h
|Choose
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
Transfer timefrom 1h 16min
Total travel timefrom 1d 16h 6min
|Choose
Transfer station
BOGOTOLChoose
Transfer timefrom 1h 15min
Total travel timefrom 1d 16h 6min
|Choose
Transfer station
BRATSKChoose
Transfer timefrom 1h
Total travel timefrom 1d 13h 51min
|Choose