|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 11h 20min
|
Total travel timefrom 7d 1h 41min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 6d 15h 55min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 6d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 55min
|
Total travel timefrom 6d 16h 33min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 42min
|
Total travel timefrom 6d 17h 18min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 56min
|
Total travel timefrom 6d 16h 46min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 6min
|
Total travel timefrom 6d 15h 56min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 32min
|
Total travel timefrom 6d 15h 52min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 9h 12min
|
Total travel timefrom 6d 16h 15min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 9h 23min
|
Total travel timefrom 6d 16h 12min
|Choose
|
Transfer station
ZAOZERNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 6d 17h 15min
|Choose
|
Transfer station
INGASHSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 41min
|
Total travel timefrom 6d 17h 20min
|Choose
|
Transfer station
ILANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 59min
|
Total travel timefrom 6d 17h 2min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 22min
|
Total travel timefrom 6d 16h 17min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 6d 17h 16min
|Choose
|
Transfer station
RESHOTIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 42min
|
Total travel timefrom 6d 17h 20min
|Choose
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 8h 47min
|
Total travel timefrom 6d 17h 14min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 6d 15h 46min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 19min
|
Total travel timefrom 6d 15h
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 49min
|
Total travel timefrom 6d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 6d 15h 26min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 57min
|
Total travel timefrom 6d 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 8h 43min
|
Total travel timefrom 6d 17h 24min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 6d 17h 38min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 48min
|
Total travel timefrom 6d 17h 36min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 34min
|
Total travel timefrom 6d 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 13h 19min
|
Total travel timefrom 7d 58min
|Choose