|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 3d 1h 4min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 14h 12min
|
Total travel timefrom 2d 9h 59min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 14h 21min
|
Total travel timefrom 2d 10h 30min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 2d 10h 25min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 51min
|
Total travel timefrom 2d 6h 46min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 14h 47min
|
Total travel timefrom 2d 15h 26min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 13h 44min
|
Total travel timefrom 2d 10h 22min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 3d 10h 53min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 2d 7h 4min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 43min
|
Total travel timefrom 2d 7h 42min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 2d 6h 35min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 34min
|
Total travel timefrom 2d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 14h 52min
|
Total travel timefrom 2d 15h 21min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 15h 20min
|
Total travel timefrom 2d 14h 53min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 21h 45min
|
Total travel timefrom 3d 3min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 19h 31min
|
Total travel timefrom 3d 2h 17min
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 15h 1min
|
Total travel timefrom 3d 6h 47min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 16min
|
Total travel timefrom 3d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 3d 17h 58min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 28min
|
Total travel timefrom 2d 13h 16min
|Choose
|
Transfer station
ZVEZDNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 5d 14h 16min
|Choose
|
Transfer station
NIYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 15min
|
Total travel timefrom 5d 15h 33min
|Choose
|
Transfer station
NEBELChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 5d 16h 37min
|Choose
|
Transfer station
KIRENGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 5d 18h
|Choose
|
Transfer station
ULKANChoose
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 5d 19h 42min
|Choose
|
Transfer station
LENAChoose
|
Transfer timefrom 11h 2min
|
Total travel timefrom 5d 10h 46min
|Choose
|
Transfer station
KEZHEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 22h 44min
|
Total travel timefrom 4d 23h 4min
|Choose
|
Transfer station
VIDIMChoose
|
Transfer timefrom 20h 41min
|
Total travel timefrom 5d 1h 7min
|Choose
|
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 17h 35min
|
Total travel timefrom 5d 4h 13min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 10h 31min
|
Total travel timefrom 2d 21h 2min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 14h 41min
|
Total travel timefrom 2d 15h 32min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 14h 50min
|
Total travel timefrom 2d 15h 23min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 14h 59min
|
Total travel timefrom 2d 15h 14min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 14h 29min
|
Total travel timefrom 2d 15h 44min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 14h 46min
|
Total travel timefrom 2d 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 14h 19min
|
Total travel timefrom 2d 15h 54min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 14h 34min
|
Total travel timefrom 2d 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 53min
|
Total travel timefrom 2d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 16h 39min
|
Total travel timefrom 2d 13h 34min
|Choose