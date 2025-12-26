FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations SARATOV - BARNAUL

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 5h 13min
Total travel time
from 3d 1h 4min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 14h 12min
Total travel time
from 2d 9h 59min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 14h 21min
Total travel time
from 2d 10h 30min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 13h 45min
Total travel time
from 2d 10h 25min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 4h 51min
Total travel time
from 2d 6h 46min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 14h 47min
Total travel time
from 2d 15h 26min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 13h 44min
Total travel time
from 2d 10h 22min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 9h 14min
Total travel time
from 3d 10h 53min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 4h 21min
Total travel time
from 2d 7h 4min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 43min
Total travel time
from 2d 7h 42min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 50min
Total travel time
from 2d 6h 35min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 12h 34min
Total travel time
from 2d 14h 10min		 Choose
Transfer station
REVDA
Choose
Transfer time
from 14h 52min
Total travel time
from 2d 15h 21min		 Choose
Transfer station
DRUZHININO
Choose
Transfer time
from 15h 20min
Total travel time
from 2d 14h 53min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Choose
Transfer time
from 21h 45min
Total travel time
from 3d 3min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 19h 31min
Total travel time
from 3d 2h 17min		 Choose
Transfer station
KOZULKA
Choose
Transfer time
from 15h 1min
Total travel time
from 3d 6h 47min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 17h 16min
Total travel time
from 3d 4h 32min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 3h 50min
Total travel time
from 3d 17h 58min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 13h 28min
Total travel time
from 2d 13h 16min		 Choose
Transfer station
ZVEZDNAYA
Choose
Transfer time
from 7h 32min
Total travel time
from 5d 14h 16min		 Choose
Transfer station
NIYA
Choose
Transfer time
from 6h 15min
Total travel time
from 5d 15h 33min		 Choose
Transfer station
NEBEL
Choose
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 5d 16h 37min		 Choose
Transfer station
KIRENGA
Choose
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 5d 18h		 Choose
Transfer station
ULKAN
Choose
Transfer time
from 2h 6min
Total travel time
from 5d 19h 42min		 Choose
Transfer station
LENA
Choose
Transfer time
from 11h 2min
Total travel time
from 5d 10h 46min		 Choose
Transfer station
KEZHEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 22h 44min
Total travel time
from 4d 23h 4min		 Choose
Transfer station
VIDIM
Choose
Transfer time
from 20h 41min
Total travel time
from 5d 1h 7min		 Choose
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Choose
Transfer time
from 17h 35min
Total travel time
from 5d 4h 13min		 Choose
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Choose
Transfer time
from 10h 31min
Total travel time
from 2d 21h 2min		 Choose
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Choose
Transfer time
from 14h 41min
Total travel time
from 2d 15h 32min		 Choose
Transfer station
KIZNER
Choose
Transfer time
from 14h 50min
Total travel time
from 2d 15h 23min		 Choose
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 14h 59min
Total travel time
from 2d 15h 14min		 Choose
Transfer station
YANAUL
Choose
Transfer time
from 14h 29min
Total travel time
from 2d 15h 44min		 Choose
Transfer station
MOZHGA
Choose
Transfer time
from 14h 46min
Total travel time
from 2d 15h 27min		 Choose
Transfer station
SARAPUL
Choose
Transfer time
from 14h 19min
Total travel time
from 2d 15h 54min		 Choose
Transfer station
CHERNUSHKA
Choose
Transfer time
from 14h 34min
Total travel time
from 2d 15h 39min		 Choose
Transfer station
KRASNOUFIMSK
Choose
Transfer time
from 14h 53min
Total travel time
from 2d 15h 20min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 16h 39min
Total travel time
from 2d 13h 34min		 Choose
