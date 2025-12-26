|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 8h 39min
|
Total travel timefrom 2d 16h 32min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 2d 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 13h 39min
|
Total travel timefrom 2d 1h 53min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 14h 22min
|
Total travel timefrom 2d 1h 10min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 13h 20min
|
Total travel timefrom 2d 2h 12min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 15h 30min
|
Total travel timefrom 2d 11h 27min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 11min
|
Total travel timefrom 2d 1h 21min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 15h 16min
|
Total travel timefrom 2d 7h 39min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 15h 48min
|
Total travel timefrom 2d 7h 7min
|Choose