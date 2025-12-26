|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KOROTCHAEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 40min
|
Total travel timefrom 2d 7h 59min
|Choose
|
Transfer station
NOVIEY URENGOYChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 2d 11h 17min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 22h 9min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 6h 43min
|
Total travel timefrom 1d 21h 1min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 1d 21h 52min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 2min
|
Total travel timefrom 1d 21h 42min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 1d 23h 8min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 51min
|
Total travel timefrom 1d 21h 53min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 14min
|
Total travel timefrom 1d 23h 24min
|Choose
|
Transfer station
KOGALYMChoose
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 1d 23h 6min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 1d 23h 19min
|Choose
|
Transfer station
HANIEMEYChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 1d 23h 32min
|Choose
|
Transfer station
PUROVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 2d 2h 54min
|Choose
|
Transfer station
SIEVDARMAChoose
|
Transfer timefrom 5h 57min
|
Total travel timefrom 2d 4h 45min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 5min
|
Total travel timefrom 1d 21h 39min
|Choose