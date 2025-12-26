|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 6d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 6d 21h 24min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 6d 19h 34min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 6d 20h 47min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 6h 2min
|
Total travel timefrom 6d 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 7d 1h 39min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 30min
|
Total travel timefrom 6d 21h 47min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 20h 20min
|
Total travel timefrom 7d 4h 47min
|Choose
|
Transfer station
NEREHTAChoose
|
Transfer timefrom 20h 11min
|
Total travel timefrom 7d 4h 56min
|Choose
|
Transfer station
SHABALINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 7d 1h 47min
|Choose
|
Transfer station
PONAZIEREVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 7d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
SHARYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 7d 2h 6min
|Choose
|
Transfer station
MANTUROVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 7d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
NEYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 7d 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
NOMZHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 24min
|
Total travel timefrom 7d 2h 31min
|Choose
|
Transfer station
NIKOLO-POLOMAChoose
|
Transfer timefrom 3h 24min
|
Total travel timefrom 7d 2h 31min
|Choose
|
Transfer station
ANTROPOVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 7d 2h 33min
|Choose
|
Transfer station
GALICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 7d 2h 32min
|Choose
|
Transfer station
BRANTOVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 7d 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 5h 58min
|
Total travel timefrom 7d 15min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 6d 16h 25min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 12h 48min
|
Total travel timefrom 6d 16h 19min
|Choose
|
Transfer station
GOSTOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 7d 3h 35min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 7d 38min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 50min
|
Total travel timefrom 6d 20h 34min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 30min
|
Total travel timefrom 6d 20h 57min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 23min
|
Total travel timefrom 6d 21h
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 9h 53min
|
Total travel timefrom 6d 21h 32min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 49min
|
Total travel timefrom 6d 21h 34min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 12h 5min
|
Total travel timefrom 6d 19h 51min
|Choose
|
Transfer station
KOSTROMA NOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 21h 11min
|
Total travel timefrom 7d 3h 56min
|Choose
|
Transfer station
SVECHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 7d 3h 23min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 9h 59min
|
Total travel timefrom 6d 23h 33min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 10h 29min
|
Total travel timefrom 6d 23h 3min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 40min
|
Total travel timefrom 6d 22h 52min
|Choose
|
Transfer station
ZUEVKAChoose
|
Transfer timefrom 20h 3min
|
Total travel timefrom 6d 21h 55min
|Choose