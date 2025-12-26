FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations ST PETERSBURG - ULAN-UDEI

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 19min
Total travel time
from 3d 17h 16min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 4h 26min
Total travel time
from 3d 23h 20min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 6h 36min
Total travel time
from 3d 22h 43min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 1h 16min
Total travel time
from 3d 21h 30min		 Choose
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 4h
Total travel time
from 4d 3h 23min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 6h 2min
Total travel time
from 3d 23h 7min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 4h 30min
Total travel time
from 3d 23h 43min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Choose
Transfer time
from 9h 27min
Total travel time
from 4d 4h 42min		 Choose
Transfer station
SHABALINO
Choose
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 4d 3h 31min		 Choose
Transfer station
PONAZIEREVO
Choose
Transfer time
from 3h 33min
Total travel time
from 4d 3h 42min		 Choose
Transfer station
SHARYA
Choose
Transfer time
from 3h 37min
Total travel time
from 4d 3h 38min		 Choose
Transfer station
MANTUROVO
Choose
Transfer time
from 3h 28min
Total travel time
from 4d 3h 57min		 Choose
Transfer station
NEYA
Choose
Transfer time
from 3h 26min
Total travel time
from 4d 3h 57min		 Choose
Transfer station
NOMZHA
Choose
Transfer time
from 3h 24min
Total travel time
from 4d 3h 58min		 Choose
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Choose
Transfer time
from 3h 24min
Total travel time
from 4d 3h 57min		 Choose
Transfer station
ANTROPOVO
Choose
Transfer time
from 3h 23min
Total travel time
from 4d 3h 59min		 Choose
Transfer station
GALICH
Choose
Transfer time
from 3h 32min
Total travel time
from 4d 4h 1min		 Choose
Transfer station
BRANTOVKA
Choose
Transfer time
from 3h 26min
Total travel time
from 4d 3h 58min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Choose
Transfer time
from 5h 58min
Total travel time
from 4d 1h 59min		 Choose
Transfer station
NEREHTA
Choose
Transfer time
from 20h 11min
Total travel time
from 4d 6h 40min		 Choose
Transfer station
GOSTOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 40min
Total travel time
from 4d 5h 15min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 4d 2h 22min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 11h 50min
Total travel time
from 3d 22h 30min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 10h 30min
Total travel time
from 3d 22h 53min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 10h 23min
Total travel time
from 3d 22h 56min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 9h 53min
Total travel time
from 3d 23h 28min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 1h 8min
Total travel time
from 3d 18h 21min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 12h 48min
Total travel time
from 3d 18h 15min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 9h 49min
Total travel time
from 3d 23h 30min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 4d 1h 17min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 10h 29min
Total travel time
from 4d 47min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 12h 5min
Total travel time
from 3d 21h 47min		 Choose
Transfer station
BUY
Choose
Transfer time
from 15h 22min
Total travel time
from 4d 4h 2min		 Choose
Transfer station
SVECHA
Choose
Transfer time
from 3h 52min
Total travel time
from 4d 5h 7min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 40min
Total travel time
from 4d 36min		 Choose
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Choose
Transfer time
from 4h 37min
Total travel time
from 3d 23h 28min		 Choose
Transfer station
KOSTROMA NOVAYA
Choose
Transfer time
from 21h 11min
Total travel time
from 4d 5h 40min		 Choose
Transfer station
SHEKSHEMA
Choose
Transfer time
from 14h 53min
Total travel time
from 4d 5h 24min		 Choose
Transfer station
LOPAREVO
Choose
Transfer time
from 14h 58min
Total travel time
from 4d 5h 19min		 Choose
Transfer station
ZUEVKA
Choose
Transfer time
from 20h 3min
Total travel time
from 3d 23h 51min		 Choose
Transfer station
SHALYA
Choose
Transfer time
from 19h 17min
Total travel time
from 4d 3h 52min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 18h 54min
Total travel time
from 4d 3h 40min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 19h 15min
Total travel time
from 4d 3h 19min		 Choose
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 18h 20min
Total travel time
from 4d 1h 38min		 Choose
Transfer station
MOORE
Choose
Transfer time
from 18h 34min
Total travel time
from 4d 1h 24min		 Choose
Transfer station
NAVASHINO
Choose
Transfer time
from 18h 35min
Total travel time
from 4d 1h 23min		 Choose
Transfer station
SERGACH
Choose
Transfer time
from 18h 48min
Total travel time
from 4d 1h 10min		 Choose
Transfer station
SHUMERLYA
Choose
Transfer time
from 18h 44min
Total travel time
from 4d 1h 14min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 18h 21min
Total travel time
from 4d 1h 37min		 Choose
Transfer station
CANAS
Choose
Transfer time
from 18h 51min
Total travel time
from 4d 1h 7min		 Choose
