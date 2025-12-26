|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 46min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 1d 10h 58min
|Choose
|
Transfer station
NOVOROSSIYSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 15min
|
Total travel timefrom 2d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
TONNELNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 28min
|
Total travel timefrom 2d 1h 44min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 16h 46min
|
Total travel timefrom 1d 16h 26min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 36min
|
Total travel timefrom 1d 17h 36min
|Choose
|
Transfer station
KRIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 36min
|
Total travel timefrom 2d 36min
|Choose