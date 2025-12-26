FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations ST PETERSBURG - STARIEY OSKOL

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 1h 29min
Total travel time
from 15h 25min
Transfer station
RZHAVA
Transfer time
from 2h 45min
Total travel time
from 17h 58min
Transfer station
BELGOROD
Transfer time
from 1h 24min
Total travel time
from 20h 8min
Transfer station
PROHOROVKA
Transfer time
from 3h 11min
Total travel time
from 18h 46min
Transfer station
KURSK
Transfer time
from 7h 18min
Total travel time
from 18h 41min
Transfer station
VORONEZ
Transfer time
from 3h 19min
Total travel time
from 16h 39min
Transfer station
EFREMOV
Transfer time
from 16h 14min
Total travel time
from 20h 53min
Transfer station
UZLOVAYA
Transfer time
from 16h 14min
Total travel time
from 20h 55min
Transfer station
GRYAZI
Transfer time
from 2h 48min
Total travel time
from 18h 20min
Transfer station
MICHURINSK
Transfer time
from 5h 56min
Total travel time
from 20h 3min
Transfer station
YELETS
Transfer time
from 16h 42min
Total travel time
from 20h 47min
Transfer station
USMAN
Transfer time
from 1h 44min
Total travel time
from 1d 4h 6min
Transfer station
NIKIFOROVKA
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 1d 3h 11min
Transfer station
TAMBOV
Transfer time
from 2h 13min
Total travel time
from 1d 4h 46min
Transfer station
SAMARA
Transfer time
from 17h 36min
Total travel time
from 2d 13h 40min
Transfer station
CHAPAEVSK
Transfer time
from 19h 10min
Total travel time
from 2d 12h 6min
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Transfer time
from 18h 25min
Total travel time
from 2d 12h 51min
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 22h 23min
Total travel time
from 2d 8h 53min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 8h 22min
Total travel time
from 5d 2h 54min
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 16h 11min
Total travel time
from 4d 19h 5min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 22h 17min
Total travel time
from 4d 12h 59min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 18h 36min
Total travel time
from 4d 16h 40min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 20h 15min
Total travel time
from 4d 15h 1min
