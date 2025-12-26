|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer timefrom 1h
Total travel timefrom 8h 49min
Transfer station
RYAZAN
Transfer timefrom 1h 17min
Total travel timefrom 10h 34min
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOYE
Transfer timefrom 1h 7min
Total travel timefrom 11h 47min
Transfer station
TVER
Transfer timefrom 1h 13min
Total travel timefrom 11h 1min
Transfer station
RUZAEVKA
Transfer timefrom 1h 5min
Total travel timefrom 20h 1min
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Transfer timefrom 1h 24min
Total travel timefrom 11h 31min
Transfer station
INZA
Transfer timefrom 4h 42min
Total travel timefrom 21h 20min
Transfer station
M VISHERA
Transfer timefrom 1h 32min
Total travel timefrom 13h 51min
Transfer station
OKULOVKA
Transfer timefrom 1h 16min
Total travel timefrom 12h 48min
Transfer station
ZUBOVA POLYANA
Transfer timefrom 2h 14min
Total travel timefrom 15h 47min
Transfer station
POT'MA
Transfer timefrom 1h 52min
Total travel timefrom 16h 9min
Transfer station
TORBEEVO
Transfer timefrom 1h 10min
Total travel timefrom 16h 51min
