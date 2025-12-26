|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 1d 17h 25min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 22h 13min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 14h 52min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 1d 23h 29min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 2d 3h 36min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 1d 21h 39min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 3d 11h 23min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 22h 54min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 2d 7h 26min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 8min
|
Total travel timefrom 2d 5h 17min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 1d 23h 45min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 9h 27min
|
Total travel timefrom 2d 51min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 51min
|
Total travel timefrom 2d 1h 48min
|Choose