|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 15h 1min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 14h 29min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 3h 14min
|
Total travel timefrom 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 9min
|
Total travel timefrom 15h 38min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 15h 34min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 17h 30min
|Choose
|
Transfer station
EMTSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 21h 34min
|Choose
|
Transfer station
PLESETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 20h 3min
|Choose
|
Transfer station
SHALAKUSHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 18h 23min
|Choose
|
Transfer station
OBOZERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 22h 10min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 12h 57min
|
Total travel timefrom 1d 22h 19min
|Choose
|
Transfer station
ARKHANGELSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 1d 3h 11min
|Choose