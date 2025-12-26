|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 18h
|Choose
|
Transfer station
NOVOSOKOLNIKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 7min
|
Total travel timefrom 9h
|Choose
|
Transfer station
LOKNYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
SUSHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 8min
|
Total travel timefrom 7h 47min
|Choose
|
Transfer station
ZAGOSKINOChoose
|
Transfer timefrom 17h 5min
|
Total travel timefrom 9h 47min
|Choose
|
Transfer station
LOZOVITSIEChoose
|
Transfer timefrom 18h 36min
|
Total travel timefrom 8h 16min
|Choose
|
Transfer station
SAMOLUKOVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 34min
|
Total travel timefrom 11h 18min
|Choose
|
Transfer station
STRIMOVICHIChoose
|
Transfer timefrom 16h 1min
|
Total travel timefrom 10h 51min
|Choose
|
Transfer station
ASHEVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 14min
|
Total travel timefrom 7h 38min
|Choose
|
Transfer station
CHIHACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 55min
|
Total travel timefrom 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
PLOTOVETSChoose
|
Transfer timefrom 20h 41min
|
Total travel timefrom 6h 11min
|Choose
|
Transfer station
SUDOMAChoose
|
Transfer timefrom 21h 28min
|
Total travel timefrom 5h 24min
|Choose
|
Transfer station
VELIKIYE LUKIChoose
|
Transfer timefrom 12h 55min
|
Total travel timefrom 13h 57min
|Choose
|
Transfer station
DNOChoose
|
Transfer timefrom 5h 17min
|
Total travel timefrom 4h 1min
|Choose