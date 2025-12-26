|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h
Total travel time from 7h 55min
|
Transfer station
TVER
Transfer time from 1h
Total travel time from 11h 45min
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transfer time from 1h 32min
Total travel time from 13h 25min
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Transfer time from 1h
Total travel time from 15h 19min
|
Transfer station
OKULOVKA
Transfer time from 1h 3min
Total travel time from 14h 14min
|
Transfer station
M VISHERA
Transfer time from 1h 43min
Total travel time from 15h 35min
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Transfer time from 2h 8min
Total travel time from 12h 50min
|
Transfer station
VORONEZ
Transfer time from 4h 45min
Total travel time from 1d 38min
|
Transfer station
LISKI
Transfer time from 1h 53min
Total travel time from 1d 5h 10min
|
Transfer station
KALUGA
Transfer time from 5h 6min
Total travel time from 14h 18min
|
Transfer station
SUHINICHI
Transfer time from 4h 46min
Total travel time from 14h 38min
|
Transfer station
ROSSOSH
Transfer time from 1h 32min
Total travel time from 1d 8h 34min
|
Transfer station
KURSK
Transfer time from 8h 50min
Total travel time from 20h 25min
|