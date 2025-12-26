FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations ST PETERSBURG - BARNAUL

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 2d 12h 48min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 3h 31min
Total travel time
from 2d 15h 2min
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 7h 11min
Total travel time
from 2d 11h 34min
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Transfer time
from 4h 25min
Total travel time
from 2d 15h 42min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 4h 16min
Total travel time
from 2d 14h 17min
Transfer station
ISHIM
Transfer time
from 4h 11min
Total travel time
from 2d 14h 22min
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 3h 43min
Total travel time
from 2d 14h 50min
Transfer station
PERM
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 2d 14h 40min
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 4h 55min
Total travel time
from 2d 13h 38min
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 4h 28min
Total travel time
from 2d 14h 5min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 5h 42min
Total travel time
from 2d 12h 51min
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time
from 4h 25min
Total travel time
from 2d 14h 8min
Transfer station
KOTELNICH
Transfer time
from 3h 45min
Total travel time
from 2d 14h 48min
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 4h 7min
Total travel time
from 2d 14h 23min
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 2d 14h 40min
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 4h 9min
Total travel time
from 2d 14h 24min
Transfer station
BUY
Transfer time
from 3h 23min
Total travel time
from 2d 15h 10min
Transfer station
SHARYA
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 2d 14h 45min
Transfer station
MANTUROVO
Transfer time
from 3h 30min
Total travel time
from 2d 15h 3min
Transfer station
NEYA
Transfer time
from 3h 23min
Total travel time
from 2d 15h 10min
Transfer station
NOMZHA
Transfer time
from 3h 21min
Total travel time
from 2d 15h 12min
Transfer station
NIKOLO-POLOMA
Transfer time
from 3h 21min
Total travel time
from 2d 15h 12min
Transfer station
ANTROPOVO
Transfer time
from 3h 20min
Total travel time
from 2d 15h 13min
Transfer station
GALICH
Transfer time
from 3h 17min
Total travel time
from 2d 15h 16min
Transfer station
BRANTOVKA
Transfer time
from 3h 23min
Total travel time
from 2d 15h 10min
Transfer station
PROKOPEVSK
Transfer time
from 23h 20min
Total travel time
from 2d 20h 11min
Transfer station
NOVOKUZNETSK
Transfer time
from 21h 49min
Total travel time
from 2d 21h 42min
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 3h 46min
Total travel time
from 2d 14h 47min
Transfer station
MOORE
Transfer time
from 18h 22min
Total travel time
from 2d 17h 38min
Transfer station
NAVASHINO
Transfer time
from 18h 23min
Total travel time
from 2d 17h 37min
Transfer station
SERGACH
Transfer time
from 18h 33min
Total travel time
from 2d 17h 27min
Transfer station
VURNARIE
Transfer time
from 18h 25min
Total travel time
from 2d 17h 35min
Transfer station
KAZAN
Transfer time
from 18h 11min
Total travel time
from 2d 17h 49min
Transfer station
CANAS
Transfer time
from 18h 38min
Total travel time
from 2d 17h 22min
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
