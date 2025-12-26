|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 2d 13h 1min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOV
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 2d 15h 31min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 2d 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
PERM
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2d 15h 19min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINO
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 2d 15h 17min
|Choose
|
Transfer station
SAMARA
|
Transfer timefrom 8h 28min
|
Total travel timefrom 3d 1h 14min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRAN
|
Transfer timefrom 9h 45min
|
Total travel timefrom 3d 2h 59min
|Choose
|
Transfer station
KISELEVSK
|
Transfer timefrom 10h 54min
|
Total travel timefrom 2d 15h 34min
|Choose
|
Transfer station
PROKOPEVSK
|
Transfer timefrom 10h 58min
|
Total travel timefrom 2d 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSK
|
Transfer timefrom 14h 2min
|
Total travel timefrom 2d 13h 10min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICH
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 2d 22h 57min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOV
|
Transfer timefrom 3h 53min
|
Total travel timefrom 2d 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
KIROV
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 2d 22h 33min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYA
|
Transfer timefrom 17h
|
Total travel timefrom 4d 20h 29min
|Choose