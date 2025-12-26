|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 8h 8min
|
Total travel timefrom 1d 4h 45min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 43min
|
Total travel timefrom 1d 2h 9min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 1d 1h 30min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 11h 9min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 1d 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
PETROPAVLOVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 6h 4min
|Choose
|
Transfer station
MAKUSHINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 1d 1h 47min
|Choose
|
Transfer station
PETUHOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 1d 2h 58min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 14h 28min
|
Total travel timefrom 1d 19h 4min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 21h 18min
|
Total travel timefrom 2d 9h 58min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 19h 8min
|
Total travel timefrom 1d 14h 24min
|Choose
|
Transfer station
SAREPTAChoose
|
Transfer timefrom 18h 36min
|
Total travel timefrom 2d 12h 40min
|Choose
|
Transfer station
ZHUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 5min
|
Total travel timefrom 2d 16h 11min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 12min
|
Total travel timefrom 2d 18h 4min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 23h 52min
|
Total travel timefrom 23h 3min
|Choose