|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time from 1h 10min
Total travel time from 11h 50min
|
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time from 3h
Total travel time from 1d 2h 4min
|
Transfer station
MIASS
Transfer time from 3h 26min
Total travel time from 22h 25min
|
Transfer station
BERDYAUSH
Transfer time from 2h 48min
Total travel time from 17h 58min
|
Transfer station
ZLATOUST
Transfer time from 1h 50min
Total travel time from 20h 2min
|
Transfer station
ASHA
Transfer time from 2h 36min
Total travel time from 11h 31min
|
Transfer station
UST-KATAV
Transfer time from 1h 22min
Total travel time from 14h 51min
|
Transfer station
VYAZOVAYA
Transfer time from 1h 51min
Total travel time from 15h 26min
|
Transfer station
INZA
Transfer time from 1h 55min
Total travel time from 16h 59min
|
Transfer station
KROPACHEVO
Transfer time from 1h 40min
Total travel time from 13h 39min
|
Transfer station
RYAZAN
Transfer time from 4h 58min
Total travel time from 1d 4h 59min
|
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 2h 12min
Total travel time from 1d 11h 10min
|
Transfer station
RUZAEVKA
Transfer time from 1h 54min
Total travel time from 19h 25min
|
Transfer station
CHAPAEVSK
Transfer time from 1h 30min
Total travel time from 10h 44min
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Transfer time from 1h 57min
Total travel time from 7h 40min
|