|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 22min
|
Total travel timefrom 1h 47min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 8h 54min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 1d 22min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 18h 22min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 6h 40min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 1h 55min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 7h 35min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 4h 53min
|Choose
|
Transfer station
BEZENCHUKChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 1h 49min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
BARIESHChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 5h 7min
|Choose
|
Transfer station
KUZOVATOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 4h 4min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 1d 11h 15min
|Choose
|
Transfer station
KOVYLKINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 12h 43min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 4h 26min
|Choose