|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 7h 59min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 43min
|
Total travel timefrom 1d 5h 23min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 1d 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 14h 23min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 1d 11h 31min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 17min
|
Total travel timefrom 1d 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 48min
|
Total travel timefrom 1d 15h 49min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 16h 5min
|
Total travel timefrom 1d 2h 17min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 58min
|
Total travel timefrom 1d 2h 24min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 2min
|
Total travel timefrom 1d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 16h 1min
|
Total travel timefrom 1d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 15h 52min
|
Total travel timefrom 1d 2h 6min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 15h 55min
|
Total travel timefrom 1d 2h 27min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 45min
|
Total travel timefrom 1d 2h 27min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 17h 8min
|
Total travel timefrom 1d 1h 6min
|Choose