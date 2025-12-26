|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 2d 2h 40min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 13h 5min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 1d 8h 5min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 2d 59min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 14h 6min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 1d 12h 15min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 43min
|
Total travel timefrom 1d 16h 24min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 1d 10h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 43min
|
Total travel timefrom 1d 10h 29min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 3h 12min
|
Total travel timefrom 1d 19h 23min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 1d 13h 39min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 1d 9h 50min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 6min
|
Total travel timefrom 1d 8h 47min
|Choose