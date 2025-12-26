|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 2d 29min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 8h 55min
|
Total travel timefrom 1d 23h 37min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 16h
|
Total travel timefrom 2d 17h 46min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 16h
|
Total travel timefrom 2d 17h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 11h 17min
|
Total travel timefrom 2d 1h 20min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 17h 46min
|
Total travel timefrom 2d 15h 55min
|Choose