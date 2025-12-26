|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1d 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 14h 14min
|
Total travel timefrom 1d 10h 3min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 31min
|
Total travel timefrom 1d 4h 29min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 1d 56min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 23h 5min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 8h 24min
|
Total travel timefrom 1d 17h 21min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 51min
|
Total travel timefrom 1d 14h 7min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 51min
|
Total travel timefrom 1d 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 7h 52min
|
Total travel timefrom 1d 19h 2min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 2d 12min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 1d 22h 38min
|Choose
|
Transfer station
CHAADAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 14h 59min
|
Total travel timefrom 1d 15h 20min
|Choose
|
Transfer station
KLYUCHIKIChoose
|
Transfer timefrom 17h 22min
|
Total travel timefrom 1d 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSPASSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 30min
|
Total travel timefrom 1d 11h 49min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 7h 36min
|
Total travel timefrom 2d 6h 26min
|Choose