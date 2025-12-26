|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 2d 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 1d 21h 41min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 2d 4h 56min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 11h 49min
|
Total travel timefrom 2d 13h 15min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 18h 21min
|
Total travel timefrom 2d 4min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 17h 58min
|
Total travel timefrom 2d 27min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 17h 55min
|
Total travel timefrom 2d 30min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 47min
|
Total travel timefrom 2d 3h 22min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 40min
|
Total travel timefrom 2d 3h 59min
|Choose