|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 2h 57min
Total travel time from 18h 24min
Transfer station
VOLOGDA
Transfer time from 1h
Total travel time from 12h 16min
Transfer station
ALEKSANDROV
Transfer time from 1h 30min
Total travel time from 15h 34min
Transfer station
KONOSHA
Transfer time from 2h 58min
Total travel time from 14h 25min
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time from 1h 56min
Total travel time from 12h 47min
Transfer station
DANILOV
Transfer time from 3h 39min
Total travel time from 12h 26min
Transfer station
NYANDOMA
Transfer time from 6h 59min
Total travel time from 13h 28min
Transfer station
OBOZERSKAYA
Transfer time from 1h 46min
Total travel time from 13h 53min
Transfer station
VOZHEGA
Transfer time from 6h 18min
Total travel time from 14h 46min
Transfer station
HAROVSKAYA
Transfer time from 6h 13min
Total travel time from 14h 52min
Transfer station
SUHONA
Transfer time from 6h 16min
Total travel time from 15h 7min
Transfer station
SHALAKUSHA
Transfer time from 6h 59min
Total travel time from 14h 24min
Transfer station
EMTSA
Transfer time from 6h 52min
Total travel time from 14h 27min
Transfer station
PLESETSKAYA
Transfer time from 7h 2min
Total travel time from 14h 17min
