|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 17h 17min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 18h 58min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 1d 19h 29min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 1d 18h 5min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 1d 18h 46min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 1d 18h 16min
|Choose
|
Transfer station
KOGALYMChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 1d 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 1d 18h 11min
|Choose
|
Transfer station
HANIEMEYChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 1d 18h 11min
|Choose
|
Transfer station
PUROVSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 34min
|
Total travel timefrom 1d 21h 3min
|Choose
|
Transfer station
SIEVDARMAChoose
|
Transfer timefrom 5h 24min
|
Total travel timefrom 1d 23h 14min
|Choose
|
Transfer station
KOROTCHAEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 2d 2h 33min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 1d 18h 35min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 18h 3min
|Choose