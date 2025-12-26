FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations PUROVSK - SHAHTNAYA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 4h 32min
Total travel time
from 3d 1h 56min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 8h 50min
Total travel time
from 3d 1h 48min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 13h 20min
Total travel time
from 3d 1h 40min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 11h 57min
Total travel time
from 3d 3h 3min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 13h 37min
Total travel time
from 3d 9h 21min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 13h 14min
Total travel time
from 3d 9h 44min		 Choose
Transfer station
REVDA
Choose
Transfer time
from 19h 2min
Total travel time
from 3d 5h 36min		 Choose
Transfer station
DRUZHININO
Choose
Transfer time
from 19h 34min
Total travel time
from 3d 5h 4min		 Choose
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Choose
Transfer time
from 15h 45min
Total travel time
from 3d 7h 13min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 14h 32min
Total travel time
from 3d 8h 26min		 Choose
Transfer station
CHEBARKUL
Choose
Transfer time
from 13h 51min
Total travel time
from 3d 9h 7min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 13h 42min
Total travel time
from 3d 9h 16min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 13h 35min
Total travel time
from 3d 9h 23min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 13h 42min
Total travel time
from 3d 9h 16min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 13h 44min
Total travel time
from 3d 9h 14min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 13h 44min
Total travel time
from 3d 9h 14min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 13h 38min
Total travel time
from 3d 9h 20min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 13h 47min
Total travel time
from 3d 9h 11min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 19h 56min
Total travel time
from 3d 5h 28min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 19h 55min
Total travel time
from 3d 5h 29min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 19h 20min
Total travel time
from 3d 6h 4min		 Choose
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Choose
Transfer time
from 17h 39min
Total travel time
from 3d 6h 59min		 Choose
Transfer station
DZERZHINSK
Choose
Transfer time
from 19h 46min
Total travel time
from 3d 5h 38min		 Choose
Transfer station
ILINO
Choose
Transfer time
from 19h 52min
Total travel time
from 3d 5h 32min		 Choose
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 19h 3min
Total travel time
from 3d 5h 35min		 Choose
Transfer station
YANAUL
Choose
Transfer time
from 19h 1min
Total travel time
from 3d 5h 37min		 Choose
Transfer station
SARAPUL
Choose
Transfer time
from 18h 49min
Total travel time
from 3d 5h 49min		 Choose
Transfer station
CHERNUSHKA
Choose
Transfer time
from 19h 5min
Total travel time
from 3d 5h 33min		 Choose
Transfer station
KRASNOUFIMSK
Choose
Transfer time
from 19h 11min
Total travel time
from 3d 5h 27min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 17h 5min
Total travel time
from 3d 7h 33min		 Choose
