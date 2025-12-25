|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 7h 24min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 10h 13min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 8h 45min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 9h 41min
|Choose
|
Transfer station
PETROZAVODSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 1d 1h 32min
|Choose
|
Transfer station
MURMANSKChoose
|
Transfer timefrom 8h 45min
|
Total travel timefrom 2d 20h 59min
|Choose
|
Transfer station
PODPOROZHEChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 21h 13min
|Choose
|
Transfer station
LODEYNOE POLEChoose
|
Transfer timefrom 4h 53min
|
Total travel timefrom 20h 5min
|Choose
|
Transfer station
SVIRChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 21h 41min
|Choose
|
Transfer station
KOLAChoose
|
Transfer timefrom 9h 28min
|
Total travel timefrom 2d 20h 16min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 7h 55min
|
Total travel timefrom 17h 13min
|Choose
|
Transfer station
KONDOPOGAChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 1d 6h 50min
|Choose
|
Transfer station
POLYARNIEE ZORIChoose
|
Transfer timefrom 17h 48min
|
Total travel timefrom 2d 11h 56min
|Choose
|
Transfer station
MEDVEZHYA GORAChoose
|
Transfer timefrom 16h 34min
|
Total travel timefrom 1d 10h 56min
|Choose
|
Transfer station
SEGEZHAChoose
|
Transfer timefrom 12h 42min
|
Total travel timefrom 1d 15h 45min
|Choose