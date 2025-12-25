|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 16h 53min
|
Total travel timefrom 2d 20h 21min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 17h 34min
|
Total travel timefrom 2d 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 17h 53min
|
Total travel timefrom 2d 19h 34min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 2d 19h 47min
|Choose
|
Transfer station
ASTRAKHANChoose
|
Transfer timefrom 6h 4min
|
Total travel timefrom 2d 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAKChoose
|
Transfer timefrom 5h 25min
|
Total travel timefrom 2d 20h 36min
|Choose
|
Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 2d 20h 38min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 17h 16min
|
Total travel timefrom 2d 20h 11min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 57min
|
Total travel timefrom 2d 18h 7min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 12h 59min
|
Total travel timefrom 3d 10h 19min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 9h 18min
|
Total travel timefrom 3d 3h 25min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 4h 33min
|
Total travel timefrom 2d 21h 28min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY KUTChoose
|
Transfer timefrom 4h 41min
|
Total travel timefrom 2d 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
GMELINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 2d 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
PALLASOVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 53min
|
Total travel timefrom 2d 21h 8min
|Choose
|
Transfer station
EILTONChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 2d 20h 55min
|Choose
|
Transfer station
ASHULUKChoose
|
Transfer timefrom 11h 38min
|
Total travel timefrom 2d 22h 25min
|Choose
|
Transfer station
AKSARAYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 9min
|
Total travel timefrom 2d 21h 54min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 20h 7min
|
Total travel timefrom 2d 18h 57min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 19h 32min
|
Total travel timefrom 2d 19h 32min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 17h 7min
|
Total travel timefrom 2d 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 21h 3min
|
Total travel timefrom 2d 22h 42min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 20h 9min
|
Total travel timefrom 2d 18h 55min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 19h 58min
|
Total travel timefrom 2d 19h 6min
|Choose
|
Transfer station
ARGAYASHChoose
|
Transfer timefrom 20h 26min
|
Total travel timefrom 2d 23h 19min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY UFALEYChoose
|
Transfer timefrom 21h 12min
|
Total travel timefrom 2d 22h 33min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 20h 3min
|
Total travel timefrom 2d 19h 1min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 20h 9min
|
Total travel timefrom 2d 18h 55min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 9min
|
Total travel timefrom 2d 18h 55min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 20h 2min
|
Total travel timefrom 2d 19h 2min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 20h
|
Total travel timefrom 2d 19h 4min
|Choose
|
Transfer station
KIESHTIEMChoose
|
Transfer timefrom 20h 39min
|
Total travel timefrom 2d 23h 6min
|Choose