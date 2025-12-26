|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 2d 1h 25min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 5h 41min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 17h 52min
|
Total travel timefrom 1d 16h 47min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 49min
|
Total travel timefrom 1d 19h 50min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 14h 13min
|
Total travel timefrom 1d 20h 26min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 14h 10min
|
Total travel timefrom 1d 22h 6min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 14h 15min
|
Total travel timefrom 1d 22h 1min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 15min
|
Total travel timefrom 1d 21h 1min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 20h 20min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 17h
|
Total travel timefrom 1d 17h 9min
|Choose
|
Transfer station
LANGEPASOVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 8h 21min
|
Total travel timefrom 2d 7h 47min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNEVARTOVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 2d 12h 43min
|Choose
|
Transfer station
MEGIONChoose
|
Transfer timefrom 5h 34min
|
Total travel timefrom 2d 10h 12min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 2d 4h 59min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 1d 23h 17min
|Choose