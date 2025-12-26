FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations PETROPAVLOVSK - YAROSLAVL

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 1h 18min
Total travel time
from 2d 3h 54min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 36min
Total travel time
from 1d 23h 53min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 5h 52min
Total travel time
from 2d 12h 43min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 1h 33min
Total travel time
from 1d 19h 16min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 3h 33min
Total travel time
from 2d 1h 34min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 53min
Total travel time
from 2d 22h 36min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 6h 56min
Total travel time
from 2d 18h 33min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 4h 47min
Total travel time
from 2d 20h 42min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 1h 25min
Total travel time
from 3d 17h 2min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 7h 36min
Total travel time
from 3d 2h 40min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Choose
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 3d 5h 58min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 2h 53min
Total travel time
from 3d 8h 22min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 8h 17min
Total travel time
from 3d 10h 32min		 Choose
Transfer station
ZAOZERNAYA
Choose
Transfer time
from 9h 51min
Total travel time
from 4d 20min		 Choose
Transfer station
INGASHSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 48min
Total travel time
from 4d 5h 17min		 Choose
Transfer station
KOZULKA
Choose
Transfer time
from 19h 17min
Total travel time
from 3d 16h 35min		 Choose
Transfer station
ILANSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 28min
Total travel time
from 4d 3h 42min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 11h 3min
Total travel time
from 3d 23h 9min		 Choose
Transfer station
RESHOTIE
Choose
Transfer time
from 3h 25min
Total travel time
from 4d 6h 37min		 Choose
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Choose
Transfer time
from 7h 33min
Total travel time
from 4d 2h 37min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 6min
Total travel time
from 1d 22h 9min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 12h 40min
Total travel time
from 2d 8h 18min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 11h 7min
Total travel time
from 2d 3h 2min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 11h 29min
Total travel time
from 2d 9h 29min		 Choose
Transfer station
TAYSHET
Choose
Transfer time
from 1h 17min
Total travel time
from 4d 8h 50min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 22h 54min
Total travel time
from 2d 4h 10min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 5h 55min
Total travel time
from 2d 7h 59min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 20h 45min
Total travel time
from 2d 6h 19min		 Choose
Transfer station
OB
Choose
Transfer time
from 17h 31min
Total travel time
from 2d 13h 50min		 Choose
Transfer station
UBINSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 45min
Total travel time
from 2d 7h 13min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 16h 39min
Total travel time
from 2d 21h 59min		 Choose
Transfer station
KISLOVODSK
Choose
Transfer time
from 5h 7min
Total travel time
from 4d 2h 53min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Choose
Transfer time
from 7h 5min
Total travel time
from 4d 55min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Choose
Transfer time
from 6h 17min
Total travel time
from 4d 1h 43min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 17h 33min
Total travel time
from 3d 14h 27min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Choose
Transfer time
from 9h 41min
Total travel time
from 3d 22h 19min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Choose
Transfer time
from 12h 33min
Total travel time
from 3d 19h 27min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 14h 43min
Total travel time
from 3d 17h 17min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
hotels-info.com
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru